Harry torna da Meghan Markle senza festeggiare nonna Elisabetta: tensioni a palazzo? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ha dubbi il Daily Mail che lancia questa esclusiva: Harry non si è fermato a Londra per i festeggiamenti con la regina Elisabetta. Come si legge in un articolo usciti questa mattina anche sul sito del tabloid britannico, Harry sarebbe partito ieri da Londra alla volta di Los Angeles. Sarebbe stato avvistato in macchina all’aeroporto e visto poi anche al suo arrivo negli Stati Uniti. Il fratello di William quindi non si sarebbe fermato a Londra, come detto in precedenza, per il compleanno della regina Elisabetta che si celebra oggi. Una ricorrenza particolare visto che per la prima volta da quando è regina, sarà da sola, senza Filippo al suo fianco. Proprio per questo motivo si era pensato che Harry potesse fermarsi con la nonna, che tanto ama. Ma a quanto pare, le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ha dubbi il Daily Mail che lancia questa esclusiva:non si è fermato a Londra per i festeggiamenti con la regina. Come si legge in un articolo usciti questa mattina anche sul sito del tabloid britannico,sarebbe partito ieri da Londra alla volta di Los Angeles. Sarebbe stato avvistato in macchina all’aeroporto e visto poi anche al suo arrivo negli Stati Uniti. Il fratello di William quindi non si sarebbe fermato a Londra, come detto in precedenza, per il compleanno della reginache si celebra oggi. Una ricorrenza particolare visto che per la prima volta da quando è regina, sarà da sola,Filippo al suo fianco. Proprio per questo motivo si era pensato chepotesse fermarsi con la, che tanto ama. Ma a quanto pare, le ...

