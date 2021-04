Giornalista indiano muore per covid in diretta social: “Ho ossigeno a 52, la spondilite e in ospedale non mi fanno entrare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annuncia su Twitter che ha la saturazione di ossigeno nel sangue bassissima, che i centralini degli ospedali non gli rispondono, e poi muore per covid. È accaduto tutto in diretta social per il povero Giornalista dell’India settentrionale Vinay Srivastava, un signore di 65 anni che nel cercare disperatamente aiuto per sé ha testimoniato lo stato di caos delle strutture sanitarie in India, travolte da un’ondata di contagi covid senza precedenti. Srivastava ha iniziato a twittare il 16 aprile: “Ho 65 anni. Inoltre ho la spondilite, a causa della quale il mio ossigeno si è ridotto a 52. Nessuno nel laboratorio dell’ospedale o il dottore sta prendendo su il telefono per rispondermi”. In tanti hanno cominciato ad interagire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annuncia su Twitter che ha la saturazione dinel sangue bassissima, che i centralini degli ospedali non gli rispondono, e poiper. È accaduto tutto inper il poverodell’India settentrionale Vinay Srivastava, un signore di 65 anni che nel cercare disperatamente aiuto per sé ha testimoniato lo stato di caos delle strutture sanitarie in India, travolte da un’ondata di contagisenza precedenti. Srivastava ha iniziato a twittare il 16 aprile: “Ho 65 anni. Inoltre ho la, a causa della quale il miosi è ridotto a 52. Nessuno nel laboratorio dell’o il dottore sta prendendo su il telefono per rispondermi”. In tanti hanno cominciato ad interagire ...

