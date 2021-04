Decreto riaperture, Pd e M5S contro la Lega. Dem: "Salvini irresponsabile" (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’estensione della Lega al Decreto riaperture per lo scontro sul coprifuoco fa arrabbiare Pd e M5s. “Il Pd da sempre è per le riaperture in sicurezza e la strada indicata da Draghi, graduale ma attenta a tutelare salute ed economia, è quella giusta. La scelta di Salvini è irresponsabile e crea confusione nel Paese”. “La piattaforma che abbiamo condiviso e che sosteniamo è un punto di equilibrio giusto tra l’esigenza di ripartenza e la tutela della salute”, sottolineano fonti Pd di governo dopo il Cdm, in cui si è deciso, tra le altre cose, di mantenere il coprifuoco alle ore 22 (Matteo Salvini si batteva per le 23). “Ravvisiamo nell’atteggiamento della Lega la conseguenza di una contraddizione che è quella di un continuo susseguirsi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’estensione dellaalper lo ssul coprifuoco fa arrabbiare Pd e M5s. “Il Pd da sempre è per lein sicurezza e la strada indicata da Draghi, graduale ma attenta a tutelare salute ed economia, è quella giusta. La scelta die crea confusione nel Paese”. “La piattaforma che abbiamo condiviso e che sosteniamo è un punto di equilibrio giusto tra l’esigenza di ripartenza e la tutela della salute”, sottolineano fonti Pd di governo dopo il Cdm, in cui si è deciso, tra le altre cose, di mantenere il coprifuoco alle ore 22 (Matteosi batteva per le 23). “Ravvisiamo nell’atteggiamento dellala conseguenza di una contraddizione che è quella di un continuo susseguirsi ...

