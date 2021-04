Dalle aperture al ddl Zan, la Lega in calo nei sondaggi è già stanca di stare in maggioranza: “Sfiducia a Speranza? Contrari, ma cambi linea” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima di tutto le aperture: per Matteo Salvini devono essere il più estese possibile e senza tenere in considerazione i dati sui contagi e i morti.E per questo i suoi si sono astenuti in consiglio dei ministri. Poi il ddl Zan contro l’omotransfobia: è sostenuto dalla maggioranza (Pd-M5s-Leu-Iv e parte di Fi), ma tenuto in ostaggio dal Carroccio. Senza dimenticare la Sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza: è la campagna di Fratelli d’Italia, i leghisti (per ora) dicono che voteranno contro, ma chiedono che l’esponente di Leu “cambi linea”. Insomma, neanche due mesi dopo la nascita del governo Draghi, la Lega è già stanca di stare in maggioranza e coglie ogni occasione per mostrare le sue insofferenze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima di tutto le: per Matteo Salvini devono essere il più estese possibile e senza tenere in considerazione i dati sui contagi e i morti.E per questo i suoi si sono astenuti in consiglio dei ministri. Poi il ddl Zan contro l’omotransfobia: è sostenuto dalla(Pd-M5s-Leu-Iv e parte di Fi), ma tenuto in ostaggio dal Carroccio. Senza dimenticare laal ministro della Salute Roberto: è la campagna di Fratelli d’Italia, i leghisti (per ora) dicono che voteranno contro, ma chiedono che l’esponente di Leu “”. Insomma, neanche due mesi dopo la nascita del governo Draghi, laè giàdiine coglie ogni occasione per mostrare le sue insofferenze, ...

DisastroRaggi : RT @sarabanda_: Alle 17.00 CdM per approvazione Decreto nuove aperture. Salvini minaccia di nn votarlo se il coprifuoco non viene portato a… - lucianocavalie3 : Il messaggio implicito della conferma evidentemente è : guardate che già stiamo procedendo con aperture che potrebb… - cri_2020 : RT @sarabanda_: Alle 17.00 CdM per approvazione Decreto nuove aperture. Salvini minaccia di nn votarlo se il coprifuoco non viene portato a… - sarabanda_ : Alle 17.00 CdM per approvazione Decreto nuove aperture. Salvini minaccia di nn votarlo se il coprifuoco non viene p… - GioN_89 : @iamjohnlan Ma tutte le scelte sono politiche. Dalle regioni a colori alle chiusure/aperture. -