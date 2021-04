Coronavirus | 1141 casi in Puglia e 35 in Capitanata | calano contagi e attualmente positivi | meno ricoverati e 1500 guariti

(Di mercoledì 21 aprile 2021)nuovidità all'infezione da Covid - 19 sono stati rilevati oggi in, su un totale di 12937 tamponi processati: 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 ...

... L' Abruzzo ha 163 nuovi casi die 2 morti; i tamponi totali sono 4859 e il tasso di positività è al 3.35%; i vaccini totali sono 352281 ; in Puglia ci sononuovi positivi e 25 morti;...In Pugliacasi e 25 morti Si mantiene ancora sopra quota mille, anche se diminuisce ... Su 12.937 tamponi per l'infezione da, sono stati registrati 1.141 contagi. Ieri i nuovi casi ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 21 ...Su 12.937 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.141 casi positivi: 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 ...