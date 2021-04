Calcio: Vigorito, ‘perplessi su governance Serie A con rappresentanti club Superlega’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Cosa avverrà in Lega di Serie A? Ho avuto messaggi dai presidenti di Serie A che sono quantomeno perplessi su come continuare un’attività in cui persone che rappresentano noi, che sono nei consiglio federale o di Lega, sono invece autori di questo tipo di deviazione, legittima dal punto di vista soggettivo, non certo oggettivo, e quindi immagino che ci saranno delle Assemblee ad hoc per stabilire se queste cose devono continuare come sono ora, perché c’è una governance che non c’è più, c’è un governance formata da persone che ieri erano state elette per rappresentare i diritti della Lega di A. Sono sempre loro legittimati a farlo?”. Lo ha detto il presidente del Benevento Oreste Vigorito, riferendosi alla governance del Calcio italiano che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Cosa avverrà in Lega diA? Ho avuto messaggi dai presidenti diA che sono quantomeno perplessi su come continuare un’attività in cui persone che rappresentano noi, che sono nei consiglio federale o di Lega, sono invece autori di questo tipo di deviazione, legittima dal punto di vista soggettivo, non certo oggettivo, e quindi immagino che ci saranno delle Assemblee ad hoc per stabilire se queste cose devono continuare come sono ora, perché c’è unache non c’è più, c’è unformata da persone che ieri erano state elette per rappresentare i diritti della Lega di A. Sono sempre loro legittimati a farlo?”. Lo ha detto il presidente del Benevento Oreste, riferendosi alladelitaliano che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vigorito Superlega, Vigorito: 'Non erano nemmeno dodici apostoli, mancava Gesù' Vigorito continua: 'Abbiamo accumulato una serie di disavanzi, non solo da parte dei grandi club, ... guadagni 200, ma ne spendi 300, sempre a - 100 starai, ed è la spirale nel quale il calcio è andato.

Superlega, Vigorito: “Non erano nemmeno dodici apostoli, mancava Gesù” “Un movimento come questo, che interessa qualche miliardo di persone, non può essere governato da 12 club che hanno il diritto di difendere gli interessi economici della società, ma non attraverso il ...

