Caffè | ecco le migliori piccole torrefazioni in Italia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In Italia la cultura diffusa sul caffè è ormai affermata e consolidata. Non facciamo riferimento ai migliori espresso preparati lungo lo stivale ma agli artigiani che nelle proprie (spesso micro) torrefazioni esaltano le varietà con miscele del tutto personali, rendendo onore ai frutti delle piante di caffè sparse negli angoli del mondo (soprattutto America Latina e Africa). La mania per l’oro nero in tazzina ha contagiato molti estimatori e sono sempre più i «coffee gourmet» da soddisfare: c’è curiosità, richiesta e fermento attorno al mondo del caffè, torrefazioni, selezionatori e laboratori dimostrano di avere successo sul mercato italiano e ad oggi c’è una possibilità di scelta decisamente ampia e soprattutto di qualità.