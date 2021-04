Bonaccini a Sky Tg24 | “Rientro in classe? C’è problema trasporti Mi aspettavo più flessibilità dal fronte scuola per diluire orario lezioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul ritorno in presenza a, dal 60% per le superiori, il compromesso raggiunto tra Regioni e Governo è legato al fatto che c’è “undi“. A dirlo a Skyè il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano. Il governatore, infatti, spiega che la capienza dei mezzi “non è ancora portata al 100%” e quindi “con capienza al 50%, significa servono il doppio dei mezzi”. E poi, continua, c’è un“nelle ore di punta” perché anche volendo farsi aiutare dai privati “i bus turistici non possono entrare in città”., quindi, attacca il mondo della: “Mi sarei aspettato piùdal– spiega – per anchele ore delle ...