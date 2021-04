Beautiful, non riusciamo ancora a crederci | I numeri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Beautiful molto spesso ci ha lasciato senza parole, questo perché ha davvero superato ogni tipo di record. Una vera “strage” nei confronti delle altre soap. BeautifulPrima di approfondire questo discorso andiamo a leggere le anticipazioni legate alla soap opera in onda oggi 21 aprile su Canale 5. Thomas cerca di convincere Quinn a stare dalla sua parte. Intanto il figlio di Ridge inizia a pensare di trovare ostacoli nel suo piano per cercare di tornare insieme alla sua fidanzata. Sono in molti infatti quelli che ormai da tempo cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Chissà perché ma tutti sono praticamente schierati contro di lui. LEGGI ANCHE >>> Così è davvero troppo L’obiettivo ora è quello di distruggere Logan e per farlo serve la forza di convincere Quinn. Infatti Brooke si pensa che possa portare la figlia a ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)molto spesso ci ha lasciato senza parole, questo perché ha davvero superato ogni tipo di record. Una vera “strage” nei confronti delle altre soap.Prima di approfondire questo discorso andiamo a leggere le anticipazioni legate alla soap opera in onda oggi 21 aprile su Canale 5. Thomas cerca di convincere Quinn a stare dalla sua parte. Intanto il figlio di Ridge inizia a pensare di trovare ostacoli nel suo piano per cercare di tornare insieme alla sua fidanzata. Sono in molti infatti quelli che ormai da tempo cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Chissà perché ma tutti sono praticamente schierati contro di lui. LEGGI ANCHE >>> Così è davvero troppo L’obiettivo ora è quello di distruggere Logan e per farlo serve la forza di convincere Quinn. Infatti Brooke si pensa che possa portare la figlia a ...

Advertising

iaia71716551 : @reby2020 ???????? io mi sono rifiutata di vedere una cosa che non ci vuole lo psicologo a spiegarmelo ! E’ la stessa d… - AloaMilena : RT @TraditionallyIT: ????Tanto sole, spiagge da favola ed una cucina da far invidia al mondo intero, dove se non nel nostro amato Mar Medite… - redazionetvsoap : Si sposano, ma non tutto torna... #Beautiful #Anticipazioni #PuntateItaliane - defenvlesss : ma young and beautiful non c’è in versione cartacea? - endlesslightae : non l’avrò mai, però veramente ?????? he’s the most beautiful man in the world !! -