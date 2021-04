Alex Sandro (doppietta) e De Ligt, la Juve ribalta il Parma. L’Inter si ferma sull’1-1 al Picco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21. Al Picco finisce 1-1 tra Spezia e Inter, decidono i gol di Farias e Perisic, arrivati entrambi nei primi 45?. Nella ripresa due gol annullati ai nerazzurri, prima a Lukaku e poi a Lautaro, l’argentino colpisce anche un palo ed il belga spreca un’occasione a tu per tu con il portiere avversario. La squadra di Conte nonostante il pari allunga ancor di più sul Milan (più 10) dopo il ko nel pomeriggio col Sassuolo. Anche la Juventus, in casa contro il Parma, inizia il match in svantaggio: Ronaldo non salta in barriera e la punizione di Brugman supera Buffon. Nel finale di primo tempo Alex Sandro fa 1-1 e nella ripresa arriva la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21. Alfinisce 1-1 tra Spezia e Inter, decidono i gol di Farias e Perisic, arrivati entrambi nei primi 45?. Nella ripresa due gol annullati ai nerazzurri, prima a Lukaku e poi a Lautaro, l’argentino colpisce anche un palo ed il belga spreca un’occasione a tu per tu con il portiere avversario. La squadra di Conte nonostante il pari allunga ancor di più sul Milan (più 10) dopo il ko nel pomeriggio col Sassuolo. Anche lantus, in casa contro il, inizia il match in svantaggio: Ronaldo non salta in barriera e la punizione di Brugman supera Buffon. Nel finale di primo tempofa 1-1 e nella ripresa arriva la ...

