Al Bano a sorpresa nell'ospedale Covid di Bari: "Da buon soldato devo essere presente" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ognuno come può cerca di aiutare gli altri in questo periodo di pandemia e Al Bano ha pensato di visitare l'ospedale Covid di Bari. Una visita a sorpresa del cantante che ha avuto modo di vedere da vicino la situazione in ospedale per poi commentare che è davvero la terza guerra mondiale. Al Bano Carrisi si è recato nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari, è lì che in Puglia è stato organizzato il grande ospedale Covid. Il cantante di Cellino San Marco ha sentito il dovere di esserci, di portare un suo contributo, si è sentito come un soldato. Magari dietro questa visita c'è anche altro, magari è ben più concreto l'aiuto di Al Bano per la sua terra.

