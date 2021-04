Abrignani Cts | «Riapriamo con rischio mitigato dai vaccini Dubbi sui test a scuola? Chi li critica non offre alternative» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «Dicono “siamo preoccupati”, come se noi, chiamati a dare il nostro parere per decisioni così importanti, non lo fossimo. L’alternativa quale sarebbe stata. Chiudere ancora?». Sergio, immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico non cede alle polemiche sulle imminenti riaperture decise dal governo Draghi. Lo scontro tra mondo politico e mondo scientifico ha infuocato il dibattito degli ultimi giorni e il conto alla rovescia per il 26 aprile, data in cui il Paese comincerà gradualmente a ripartire, non è mai stato così teso. Nessuno ha consultato e chiesto formalmente il parere del Cts per le riaperture anticipate a fine aprile: una decisione politica che virologi e scienziati non cessano dire. Professore, non vi è stato chiesto di esprimervi sulla data del 26 aprile. A poche ore di distanza dal ...