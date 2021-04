Ultimo fa record per il live in streaming: ecco le sue parole (Di martedì 20 aprile 2021) Per l’evento in streaming dal Colosseo del 22 aprile, Ultimo fa record di biglietti venduti e ringrazia sui social Il 23 aprile Ultimo rilascerà il suo nuovo singolo dal titolo “Buongiorno Vita”. Il giorno prima dell’uscita, però, al Colosseo, terrà un evento live in streaming a partire dalle 21:00. “Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento” aveva scritto Ultimo per annunciare l’evento. A pochi giorni dalla manifestazione che rivedrà il cantante romano salire su un palco e cantare le sue canzoni, l’evento è già record. Infatti, è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) Per l’evento indal Colosseo del 22 aprile,fadi biglietti venduti e ringrazia sui social Il 23 aprilerilascerà il suo nuovo singolo dal titolo “Buongiorno Vita”. Il giorno prima dell’uscita, però, al Colosseo, terrà un eventoina partire dalle 21:00. “Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento” aveva scrittoper annunciare l’evento. A pochi giorni dalla manifestazione che rivedrà il cantante romano salire su un palco e cantare le sue canzoni, l’evento è già. Infatti, è ...

Advertising

RadioItalia : Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con i… - RadioR101 : #R101News: record di biglietti venduti per il concerto in streaming di #Ultimo dalla magica location del #Colosseo ? - Basketcaffe : #NBA - In sintesi i temi affrontati nell'ultimo episodio di #BasketcaffePodcast: ?? La striscia record di Stephen… - sestmagnitudine : RT @RadioItalia: Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con il suo e… - RADIOBRUNO1 : Ultimo: record di vendite per “Buongiorno Vita – L’evento” in streaming #Ultimo #RadioBruno #buongiornovita -