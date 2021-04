Superlega, Pirlo: «È sviluppo per il mondo del calcio» (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l’uragano dell’ultimo weekend, il calcio giocato dovrà fare i conti con la nuova situazione. Nella giornata di conferenze stampa che precedono il turno infrasettimanali, molte domande sono rivolte al tema scottante della Superlega: Andrea Pirlo non fa eccezione. Alla richiesta su una sua opinione sul tema, l’allenatore bianconero ha replicato: “È uno sviluppo per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l’uragano dell’ultimo weekend, ilgiocato dovrà fare i conti con la nuova situazione. Nella giornata di conferenze stampa che precedono il turno infrasettimanali, molte domande sono rivolte al tema scottante della: Andreanon fa eccezione. Alla richiesta su una sua opinione sul tema, l’allenatore bianconero ha replicato: “È unoper L'articolo

Advertising

repubblica : ?? Calcio, Guardiola contro la Superlega: 'Non e' piu' sport'. Chelsea e City forse ci ripensano. Pirlo: 'Il calcio… - DiMarzio : #Juventus, #Pirlo parla di #SuperLega e delle ultime di formazione - tuttosport : #Juve, #Pirlo: '#Superlega? Il calcio evolve, ma io penso alla Champions' - chj1897com : #Pirlo pre #JuveParma: '#Buffon, #Arthur e #Dybala dall'inizio, rientra #CristianoRonaldo. La #SuperLega sarà uno s… - davidemusto3 : RT @cosimofcj: “Superlega? Si sì no, ne ho sentito parlare in questi giorni, io comunque preferisco Italia Viva” (Pirlo) -