Sputnik V scrive all'Unione Europea (su Twitter): «Basta ingannare i cittadini con bugie sul nostro farmaco» (Di martedì 20 aprile 2021) «Gentile commissario Breton, per favore smetta d'ingannare il pubblico con dichiarazioni di parte contro lo Sputnik V». L'attacco arriva direttamente dall'account ufficiale Twitter del farmaco prodotto contro il Coronavirus, in seguito a un'intervista rilasciata dal commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton, al quotidiano francese Le Figaro. «Noi possiamo consegnare all'Europa il giorno dell'approvazione dell'Ema, non entro la fine del 2021. Continuate a ingannare il pubblico dicendo che «devono essere trovati impianti di produzione» per lo Sputnik. Non è vero. L'Ema sta ispezionando gli impianti russi esistenti che possono essere utilizzati per rifornire l'Ue». April 20, 2021 L'account ufficiale di Sputnik ha spiegato di aver «già consegnato vaccini ...

