Ragazzo non rinnega Cristo neppure davanti alla morte imminente (Di martedì 20 aprile 2021) Una violenza che non conosce limiti. Quindicenne perseguitato dai bulli fino alla terribile esecuzione, perché di fede cristiana. Sharon era cristiano ed aveva, più volte, subito minacce e violenze da parte di chi non accettava il suo credo. Un racconto che fa rabbrividire anche per un altro aspetto: nessuno ha saputo o voluto difendere il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

