Operano una donna in un agriturismo, lei muore: arrestati un chirurgo e un “santone” (Di martedì 20 aprile 2021) arrestati un chirurgo in servizio in un ospedale del Bresciano e il titolare di un agriturismo di Borzonasca Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 aprile 2021)unin servizio in un ospedale del Bresciano e il titolare di undi Borzonasca

Operano una donna in un agriturismo, lei muore: 2 “santoni” arrestati a Genova Il Secolo XIX Genova, operata sul tavolo di cucina sotto la guida del santone, muore di tumore Arrestati Paolo Oneda, dirigente medico all’ospedale di Manerbio, e Vincenzo Paolo Bendinelli, guida spirituale del Centro.

