Nursing Up. In Italia non tutti gli Infermieri si sono vaccinati, ma per colpa delle Regioni. (Di martedì 20 aprile 2021) De Palma: «Governo e Regioni continuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in Italia. I dati ufficiali parlano chiaro, e ci sembra evidente che, di fronte a Regioni importanti, dove ha ricevuto la prima dose il 100% del personale interessato, come Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Campania, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, ve ne sono altre dove ci sono ancora delle percentuali di persone in attesa della prima dose di vaccino». «Sarebbe ora, finalmente, di concentrarsi sui veri problemi di questo piano vaccini. In molte Regioni manca il personale, le dosi sono quelle che sono e udite udite si continuano a promuovere bandi per convincere gli Infermieri a vaccinare a titolo volontario. Vi sembra il modo ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) De Palma: «Governo econtinuano a calcare la mano sul numero dei presunti no vax in. I dati ufficiali parlano chiaro, e ci sembra evidente che, di fronte aimportanti, dove ha ricevuto la prima dose il 100% del personale interessato, come Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Campania, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, ve nealtre dove ciancorapercentuali di persone in attesa della prima dose di vaccino». «Sarebbe ora, finalmente, di concentrarsi sui veri problemi di questo piano vaccini. In moltemanca il personale, le dosiquelle chee udite udite si continuano a promuovere bandi per convincere glia vaccinare a titolo volontario. Vi sembra il modo ...

