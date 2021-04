Motomondiale | Lorenzo | ‘Rossi è troppo lento nei movimenti’

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – ‘Senza dubbio, Valentino Rossi sta affrontando un periodo difficile. è stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L’ho osservato con attenzione durante le prove libere, soprattutto quando era in scia a Bagnaia e la verità è che si muove con difficoltà sulla moto. Se lo compariamo soprattutto a Quartararo e Viñales, che pilotano in maniera molto più aggressiva, si nota come i movimenti di Valentino siano più rallentati. Nell’arco di un giro, questa dinamica ti costa diversi decimi”. Jorgecommenta così il difficile inizio di stagione di Valentino Rossi, suo ex compagno di scuderia in Yamaha. ‘La nota positiva è che è stato un po’ più veloce, o comunque meno distante dai primi, rispetto al Gran Premio di Doha -prosegue il 3 volte campione del mondo della MotoGp sul suo ...

"Sin dalle PL4 del sabato era chiaro che era il grande favorito - prosegue Lorenzo parlando del vincitore in Portogallo, Fabio Quartararo -. Guida benissimo, aggressivo in staccata sollevando spesso l ..."