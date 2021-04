Milan-Sassuolo | De Zerbi | “Superlega? E’ un colpo di stato! Io e il mio club non siamo c***i | a Carnevali ho detto una cosa”

(Di martedì 20 aprile 2021) Latiene banco anche in casa.Alla vigilia della trentaduesima giornata di campionato di Serie A, il tecnico del, Roberto De, ha parlato con toni molto duri e a muso duro in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma mercoledì 21 aprile alle ore 18.30 allo stadio San Siro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni diChannel dall'allenatore neroverde, dove ovviamente la tematica delle ultime ore non poteva che tenere banco, la- "Sono molto toccato e arrabbiato di questaa tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. E' giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono ...

Il clima pre partita dinon è dei più sereni e anche in questa occasione a causa della Superlega . Domani alle 18.30 le due formazioni si sfideranno allo stadio San Siro di Milano ma a tener banco non è la ...Così Roberto De Zerbi, tecnico del, alla vigilia della sfida contro il, parlando della Superlega. "Domani non avrei piacere a giocare la partita perché ilfa parte di queste tre ...COME ARRIVA IL MILAN - Sono quattro i giocatori a rischio per la partita contro il Sassuolo. Ibrahimovic e Bennacer hanno problemi e non partiranno dall'inizio, mentre domani mattina Pioli proverà a ...Ha fatto bene quando è entrato, ci ha dato aggressività: è un giocatore molto intelligente, credo molto in lui. Seguo i consigli del mio club, che mi ha chiesto di focalizzarmi sul presente e sul nost ...