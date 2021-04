Macron e Le Pen, snaturati per vincere (Di martedì 20 aprile 2021) Emmanuel Macron a destra, Marine Le Pen a sinistra. Se non fosse che tutti e due hanno teorizzato la fine dell’una e dell’altra, o meglio l’inattualità della divisione che storicamente ha segnato la politica, sarebbe questa la sintesi paradossale di quanto sta avvenendo in Francia. La campagna elettorale per le elezioni presidenziali dell’aprile 2022 è pienamente lanciata e i due protagonisti, in attesa di concorrenti credibili, stanno costruendo il manifesto narrativo con cui si sfideranno. Macron in pochi giorni ha fatto il pieno di segnali che secondo tradizione si sarebbero detti di “destra”: più mezzi e più uomini alla polizia, un “me culpa” del tutto irrituale nella pratica presidenziale sulla tassa ecologica che fu all’origine della rivolta dei gilets gialli, l’annuncio di un grande dibattito sul consumo di droghe che rivela un sottinteso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Emmanuela destra, Marine Le Pen a sinistra. Se non fosse che tutti e due hanno teorizzato la fine dell’una e dell’altra, o meglio l’inattualità della divisione che storicamente ha segnato la politica, sarebbe questa la sintesi paradossale di quanto sta avvenendo in Francia. La campagna elettorale per le elezioni presidenziali dell’aprile 2022 è pienamente lanciata e i due protagonisti, in attesa di concorrenti credibili, stanno costruendo il manifesto narrativo con cui si sfideranno.in pochi giorni ha fatto il pieno di segnali che secondo tradizione si sarebbero detti di “destra”: più mezzi e più uomini alla polizia, un “me culpa” del tutto irrituale nella pratica presidenziale sulla tassa ecologica che fu all’origine della rivolta dei gilets gialli, l’annuncio di un grande dibattito sul consumo di droghe che rivela un sottinteso ...

