LIVE Sinner-Gerasimov 6-3 2-1, ATP Barcellona in DIRETTA: inizio di secondo set all’insegna dell’equilibrio (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Si gira sul dritto Sinner ed è micidiale con l’inside-in. 15-15 Completamente scarico Gerasimov sulla seconda: altro doppio fallo. 15-0 Scambio duro sulla diagonale sinistra e alla fine è l’italiano a cedere. 2-1. Ancora una volta nessun rischio per Sinner che rimane avanti nel secondo parziale. 40-15 Arriva male sul dritto in uscita dal servizio Sinner. 40-0 Un’altra prima robusta ed efficace. 30-0 Prima esterna e dritto lungolinea in campo aperto. 15-0 Affossa il rovescio da metà campo il giocatore di Minsk. 1-1. Fa il suo Gerasimov tenendo il servizio e rimanendo attaccato al suo avversario. 40-15 Gioca una grande seconda Gerasimov, ma Sinner con una super risposta ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Si gira sul drittoed è micidiale con l’inside-in. 15-15 Completamente scaricosulla seconda: altro doppio fallo. 15-0 Scambio duro sulla diagonale sinistra e alla fine è l’italiano a cedere. 2-1. Ancora una volta nessun rischio perche rimane avanti nelparziale. 40-15 Arriva male sul dritto in uscita dal servizio. 40-0 Un’altra prima robusta ed efficace. 30-0 Prima esterna e dritto lungolinea in campo aperto. 15-0 Affossa il rovescio da metà campo il giocatore di Minsk. 1-1. Fa il suotenendo il servizio e rimanendo attaccato al suo avversario. 40-15 Gioca una grande seconda, macon una super risposta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-Gerasimov 6-3 0-0 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Gerasimov #Barcellona #2021:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov 2-2 ATP Barcellona in DIRETTA: si procede on serve in questo avvio - #Sinner-Gerasimov… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Gerasimov 6-3 0-0 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Gerasimov #Barcellona #2021: - Paladino70 : Vaffanculo ai traditori della #SuperLega. Mi godo #Sinner live a Barcellona. - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov 4-3 ATP Barcellona in DIRETTA: l’altoatesino scappa via nel primo set - #Sinner-Gerasimov… -