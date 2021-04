LIVE Musetti-Feliciano Lopez 6-4 6-3, ATP Barcellona in DIRETTA: grande vittoria dell’azzurro. Ranking e prossimo avversario (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GERASIMOV (5° MATCH DALLE 11.00) QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO LORENZO Musetti NEL Ranking ATP? LE PROIEZIONI 15.55 Grazie a tutti per averci seguito e continuate a seguirci per le notizie e le dirette LIVE dal mondo dello sport! 15.54 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Lorenzo Musetti è stato perfetto al servizio con un ace e due doppi falli, salvando una chance di break su due possibilità. In totale ha vinto l’84% di punti con la prima di servizio mentre il 69% con la seconda. Peggio Feliciano Lopez che ha perso tre volte il servizio salvando solo una chance, con il 60% di punti vinti con la prima e il 48% con la seconda: in totale sono ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GERASIMOV (5° MATCH DALLE 11.00) QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO LORENZONELATP? LE PROIEZIONI 15.55 Grazie a tutti per averci seguito e continuate a seguirci per le notizie e le direttedal mondo dello sport! 15.54 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Lorenzoè stato perfetto al servizio con un ace e due doppi falli, salvando una chance di break su due possibilità. In totale ha vinto l’84% di punti con la prima di servizio mentre il 69% con la seconda. Peggioche ha perso tre volte il servizio salvando solo una chance, con il 60% di punti vinti con la prima e il 48% con la seconda: in totale sono ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Musetti-Lopez 6-4 2-1 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Lopez #Barcellona #2021: - sportface2016 : #Tennis, esordio all'#AtpBarcellona per Lorenzo #Musetti: SEGUI IL LIVE del match contro #FelicianoLopez - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Barcellona 2021 - Lorenzo Musetti fa il suo esordio da wild card in Catalogna contro il veterano… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Lopez, 1° turno #AtpBarcellona 2021 - zazoomblog : LIVE Musetti-Feliciano Lopez ATP Barcellona in DIRETTA: Ramos-Vinolas e Rune volano al terzo! Esordio con ritardo p… -