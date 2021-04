La Superlega tra calcio e miliardi Ma è colpa degli americani?

(Di martedì 20 aprile 2021) Nel 2012, i ministri dei trasporti europei impiegarono cinque giorni per tenere una conference call su come affrontare affrontare il blocco dei voli causato dall’eruzione di un vulcano in Islanda. Nel 2021, al vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas, solo poche ore per twittare, contro il progetto di Super Lega calcistica lontano da “universalità, inclusione e diversità, che sono i valori chiave dello sport europeo e del nostro modo di vivere europeo”. Il, insomma, sembra smentire il “qual è il numero di telefono dell’Europa’” con cui Henry Kissinger bollò l’inefficienza delle istituzioni comunitarie. Schinas è in buona compagnia. L’annuncio della European Super League (Esl), curiosamente dato da alcune delle società più importanti deleuropeo di domenica, con tutti i campionati in corso, ha sconvolto un po’ tutti. ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + SCONCERTO TRA I 12 CLUB DELLA #SUPERLEGA: C'È UNA RICHIESTA DELLA… - Gazzetta_it : #Superlega #Tajani 'Campionati al sicuro. E servirà un accordo tra #Uefa e top club' - antoguerrera : C'è qualcosa che i club della #SuperLega hanno sottovalutato. Soprattutto in Inghilterra. Il calcio in Inghilterra… - pavluca : RT @ilmanifesto: COLPO DI STADIO #ilmanifesto #laprima È la fine del merito sportivo. Dai leader europei alla Uefatutti contro il progett… - ElTrattore : RT @SStefano93: Florentino Perez contro la Uefa “Molte cose devono cambiare. Si giocano troppe partite. Ci sono competizioni tra Nazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega tra

...club come Parma e Cagliari hanno già espresso la propria posizione chiarendo che chi aderisce allanon può più iscriversi al campionato. Gli schieramenti, insomma, si stanno definendo....... in una seduta guadagna 200 mln, per i diritti Tv trattative coi big tech Usa e ipotesi media company Il tutto mentre continua il botta e rispostai 12 club coinvolti (in Italia, oltre ...Il numero 1 del calcio mondiale ha espresso in modo preciso e articolato l’idea – già abbastanza chiara – che non sia possibile una convivenza tra Superlega, Uefa e Fifa. Un lungo intervento dove sono ...Alle 10:00 è cominciato il 45° Congresso ordinario dell'UEFA a Montreux Sono giorni delicati per il calcio, che sta assorbendo l'impatto della nascita della Superlega. Ma ci sono ancora tante altre qu ...