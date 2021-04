Johnson&Johnson, la decisione di Aifa e ministero: “Indicazione preferenziale per gli over 60” (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, il parere dell’Aifa sul vaccino Johnson&Johnson Anche il vaccino di Johnson & Johnson, come quello di AstraZeneca, sarà destinato in via “preferenziale” alle persone oltre i 60 anni. A deciderlo il ministero della Salute e l’Aifa dopo il parere positivo annunciato dall’Ema nella giornata di oggi, martedì 20 aprile 2021, che di fatto sblocca l’utilizzo in Europa dell’unico vaccino monodose finora disponibile. L’agenzia europea non ha fissato indicazioni o limitazioni di età, demandando la scelta ai singoli Stati proprio come successo per AstraZeneca. Ma sottolineando che tutti i gravi eventi avversi segnalati erano avvenute in persone con meno di 60 anni, e rilevando che un nesso con gli eventi trombotici (in un caso in esame anche fatali) è a questo punto molto probabile. I nuovi pareri di Ema e ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, il parere dell’sul vaccino Johnson&Johnson Anche il vaccino di Johnson & Johnson, come quello di AstraZeneca, sarà destinato in via “” alle persone oltre i 60 anni. A deciderlo ildella Salute e l’dopo il parere positivo annunciato dall’Ema nella giornata di oggi, martedì 20 aprile 2021, che di fatto sblocca l’utilizzo in Europa dell’unico vaccino monodose finora disponibile. L’agenzia europea non ha fissato indicazioni o limitazioni di età, demandando la scelta ai singoli Stati proprio come successo per AstraZeneca. Ma sottolineando che tutti i gravi eventi avversi segnalati erano avvenute in persone con meno di 60 anni, e rilevando che un nesso con gli eventi trombotici (in un caso in esame anche fatali) è a questo punto molto probabile. I nuovi pareri di Ema e ...

