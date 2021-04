Il Mattino – De Laurentiis stupito da Agnelli, scopre di aver stretto un patto col diavolo (Di martedì 20 aprile 2021) Aurelio De Laurentiis stupito da Andrea Agnelli, il presidente del Napoli è rimasto fortemente stupito dal presidente della Juventus. Lo stesso Agnelli è stato attaccato da più fronti, prima da Ceferin a capo dell’Uefa che lo ha definito un bugiardo, poi dal ct della Norvegia che gli ha tirato una bordata di quelle pesanti. All’ex numero uno dell’Eca viene imputato di aver ‘tramato’ per mesi la nascita della Superlega sfavorendo la Lega nazionale. Un concetto espresso dal presidente del Torino, Cairo proprio durante la riunione di Lega. Il patron dei granata si è scagliato anche contro Marotta che avrebbe remato contro per quanto riguarda i diritti tv ed i fondi privati. Insomma un vero e proprio caos quello che sta avvenendo in Serie A, con la Uefa che vuole anche eliminare dalla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) Aurelio Deda Andrea, il presidente del Napoli è rimasto fortementedal presidente della Juventus. Lo stessoè stato attaccato da più fronti, prima da Ceferin a capo dell’Uefa che lo ha definito un bugiardo, poi dal ct della Norvegia che gli ha tirato una bordata di quelle pesanti. All’ex numero uno dell’Eca viene imputato di‘tramato’ per mesi la nascita della Superlega sfavorendo la Lega nazionale. Un concetto espresso dal presidente del Torino, Cairo proprio durante la riunione di Lega. Il patron dei granata si è scagliato anche contro Marotta che avrebbe remato contro per quanto riguarda i diritti tv ed i fondi privati. Insomma un vero e proprio caos quello che sta avvenendo in Serie A, con la Uefa che vuole anche eliminare dalla ...

