Il calcio territoriale | sociale è già cambiato Ma perché buttarlo per un futuro fatto di highlights?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 aprile 2021) Ad esempio qualche giorno fa è partita da Firenze, destinazione Dubai, una copia in 3D del David. Grande e grosso tanto quanto, però forse anche più bello dell’originale e in grado di fatturare un sacco di euri in tournée. Anche più di quelli che attirerebbe a Firenze, città del resto atrofizzata dal vecchismo, persino nel: alla Viola tocca giocare, per dire, in uno stadio inadeguato di cent’anni fa. E dunque,non dovrebbe andare bene, essere più ricco e più bello da guardare, un clone in 3D del football come lo abbiamo conosciuto finora – almeno dal Dopoguerra – in ogni città e borgo, meglio se depresso e industriale, d’Europa? O come abbiamo immaginato che venisse giocato di là dell’oceano, tra il Rio de la Plata e Rio de Janeiro? Quelche i cinici chiamano romantico, e i romantici invece “pane e salame”, è ...