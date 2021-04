Germania, la Cdu appoggia la candidatura di Armin Laschet per il post-Merkel (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidio federale della Cdu ha deciso a larga maggioranza di appoggiare Armin Laschet nella corsa alla successione di Angela Merkel. Manca solo l’ufficialità. BERLINO – Con molta probabilità sarà Armin Laschet a raccogliere l’eredità di Angela Merkel alla guida della Cdu. Al termine di una riunione durata oltre sei ore, il presidio federale dei cristianodemocratici ha deciso a larga maggioranza di appoggiare il neo-presidente del partito nella corsa alla successione dell’attuale cancelliera tedesca. Non è ancora una scelta ufficiale o definitiva, e la conferenza stampa prevista al termine dell’incontro è stata rimandata a domani. Cdu, Armin Laschet in pole Il 60enne di Aquisgrana ha ottenuto il 77,5% dei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidio federale della Cdu ha deciso a larga maggioranza direnella corsa alla successione di Angela. Manca solo l’ufficialità. BERLINO – Con molta probabilità saràa raccogliere l’eredità di Angelaalla guida della Cdu. Al termine di una riunione durata oltre sei ore, il presidio federale dei cristianodemocratici ha deciso a larga maggioranza dire il neo-presidente del partito nella corsa alla successione dell’attuale cancelliera tedesca. Non è ancora una scelta ufficiale o definitiva, e la conferenza stampa prevista al termine dell’incontro è stata rimandata a domani. Cdu,in pole Il 60enne di Aquisgrana ha ottenuto il 77,5% dei ...

