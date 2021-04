Genoa | Ballardini | «Col Benevento partita importante | ma non decisiva» – VIDEO

(Di martedì 20 aprile 2021) Davideha parlato alla vigilia diDavide, allenatore del, ai microfoni diChannel ha parlato in vista del match casalingo contro il– «Non credo sia così. È unamoltoma non è, sia che tu faccia bene o male, che si decide tutto domani sera. Èe sappiamo che dovremo farla al meglio, ma è solo una. Mi sembra che ilstia bene e sia pronto per fare una buona prestazione».– «Mi aspetto unforte che ha un’idea chiara di gioco perché stanno facendo un buonissimo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

1 Anche Davidesi aggiunge alla lista dei protagonisti del calcio che dicono no alla nascita della ... sognando di poter giocare contro i più bravi - ha dichiarato il tecnico delnel ...Infineparla anche di Super League che ha spaccato il calcio: 'Io vivo in questo mondo da ani e ho avuto molto. I valori sono quelli della meritocrazia e di etica e francamente in questa ...Martedì di vigilia per il Genoa, atteso domani dalla sfida interna con il Benevento nell'ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. Una gara ...GENOVA - "No, non sarà un match point. Sarà una partita molto importante, ma non è che se non fai bene si decide tutto domani sera". Cosi Ballardini inquadra il match salvezza col Benevento al Ferrari ...