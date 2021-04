Draghi apre e il CTS vuole prorogare lo stato di emergenza (Di mercoledì 21 aprile 2021) – Draghi apre un po’, appena un po’, e sùbito il Cts, il comitato tecnico scientifico, risponde schierandosi a favore del mantenimento dello stato di emergenza fino al 31 luglio, in piena estate, quando i contagi sono molto difficili. Questo il comunicato del Cts: Alla luce degli scenari epidemiologici e considerato il sovraccarico attuale dei servizi territoriali ed ospedalieri, il CTS ha espresso parere favorevole al mantenimento dello stato di emergenza fino al 31 luglio, per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione. Il comunicato porta la firma di Silvio Brusaferro – Portavoce del Comitato Tecnico Scientifico. Possibile che il Cts non abbia pensato a parlarne ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) –un po’, appena un po’, e sùbito il Cts, il comitato tecnico scientifico, risponde schierandosi a favore del mantenimento dellodifino al 31 luglio, in piena estate, quando i contagi sono molto difficili. Questo il comunicato del Cts: Alla luce degli scenari epidemiologici e considerato il sovraccarico attuale dei servizi territoriali ed ospedalieri, il CTS ha espresso parere favorevole al mantenimento dellodifino al 31 luglio, per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione. Il comunicato porta la firma di Silvio Brusaferro – Portavoce del Comitato Tecnico Scientifico. Possibile che il Cts non abbia pensato a parlarne ...

