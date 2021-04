Crotone, Cosmi: 'Con la Sampdoria farò turnover' (Di martedì 20 aprile 2021) Crotone - " La società ha portato in ritiro la squadra. E' una risposta: nessuno molla ". Lo dice Serse Cosmi , allenatore del Crotone , alla vigilia della sfida con la Sampdoria di domani sera allo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021)- " La società ha portato in ritiro la squadra. E' una risposta: nessuno molla ". Lo dice Serse, allenatore del, alla vigilia della sfida con ladi domani sera allo ...

Advertising

sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Con la Sampdoria farò turnover': Il tecnico rossoblù: 'Che il ritiro sia una molla. Io sono motiva… - TUTTOJUVE_COM : Cosmi: 'Si nasce per giocare nella Juve, ma anche contro la Juve. Io mi tengo stretta Spezia - Crotone' - AnsaCalabria : Cosmi, Crotone in ritiro è una risposta, nessuno molla. 'Non voglio più dire che siamo motivati, io lo sono' |#ANSA - Pall_Gonfiato : Crotone, Cosmi: 'Superlega? Si vive per giocare contro la Juventus' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'La società ha portato la squadra in ritiro, è una risposta, nessuno molla' -