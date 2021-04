Con quel sorriso... Il diamante più brillante è proprio lei (Di martedì 20 aprile 2021) Che cos’è la felicità? Sorrisi, libertà, emozioni in movimento. Dettagli preziosi racchiusi nella nuova campagna di Chopard, che non a caso celebra una delle icone tra le più vivaci della Maison, gli Happy Diamonds. E il merito è soprattutto della sua protagonista, Julia Roberts, una diva d’eccezione capace di emanare un’energia solare e contagiosa. A ritrarre lei e il nuovo orologio Happy Sport contraddistinto dalle inconfondibili pietre, preziose e “ballerine”, il regista Xavier Dolan. Un cortometraggio che comunica tutta la gioia di vivere di Chopard e assume un significato ancora più forte in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Un’immagine della campagna Happy Diamonds di Chopard, con protagonista Julia Roberts. Leggi anche › George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Che cos’è la felicità? Sorrisi, libertà, emozioni in movimento. Dettagli preziosi racchiusi nella nuova campagna di Chopard, che non a caso celebra una delle icone tra le più vivaci della Maison, gli Happy Diamonds. E il merito è soprattutto della sua protagonista, Julia Roberts, una diva d’eccezione capace di emanare un’energia solare e contagiosa. A ritrarre lei e il nuovo orologio Happy Sport contraddistinto dalle inconfondibili pietre, preziose e “ballerine”, il regista Xavier Dolan. Un cortometraggio che comunica tutta la gioia di vivere di Chopard e assume un significato ancora più forte in un momento difficile comelo che stiamo vivendo. Un’immagine della campagna Happy Diamonds di Chopard, con protagonista Julia Roberts. Leggi anche › George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme ...

