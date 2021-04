Tottenham | Mourinho esonerato | il comunicato del club

(Di lunedì 19 aprile 2021) Josénon è più l’allenatore del: l’allenatore portoghese è statodaldopo gli ultimi risultati negativi IlhaJosè. Secondo il Telegraph è arrivata al capolinea l’avventura dello Special One sulla panchina degli Spurs. La dirigenza londinese ha optato per questa drastica decisione dopo gli ultimi risultati negativi della squadra (attualmente Kane e compagni sono settimi in classifica). È atteso a questo punto solo ilufficiale da parte del. Il portoghese lascia dopo un anno e mezzo dal suo ritorno a Londra, al suo posto fino a fine stagione subentrerà Ryan Mason. L'articolo proviene da Calcio News 24.

