Tg Lazio | edizione del 19 aprile 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un quinto dei cittadini del Lazio è stato vaccinato contro il Covid. Nella regione sono state somministrate finora un milione e mezzo di dosi e il 10% delle persone ha terminato il percorso vaccinale. Entro la fine del mese di aprile saranno completati i richiami per gli over 80 e per buona parte degli over 70. Intanto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha comunicato che 102.057 certificati vaccinali sono stati consultati dagli utenti del Servizio sanitario regionale sul proprio Fascicolo sanitario elettronico.