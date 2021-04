Superlega, Salvini: “Il denaro non è tutto” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il denaro non è tutto”, “il calcio e lo sport sono di tutti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sull’idea della Superlega annunciata dai 12 prestigiosi club europei, compresi Inter, Juve e Milan. “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati – dice – Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione”. “Il calcio e lo sport sono di tutti – conclude – non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ilnon è”, “il calcio e lo sport sono di tutti”. Così il leader della Lega Matteosull’idea dellaannunciata dai 12 prestigiosi club europei, compresi Inter, Juve e Milan. “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad unaeuropea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati – dice – Ma, da sportivo e da italiano, dico che ilnon è, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione”. “Il calcio e lo sport sono di tutti – conclude – non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

