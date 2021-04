Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una verifica dell'indirizzo di registrazione, sembrerebbe essere lo stesso Miguel Ángel Galán Castellanos presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), la scuola nazionale allenatori, in pratica la Coverciano spagnola. Intanto è arrivata la conferma che la Jp Morgan finanzierà il progetto della Superleague. I 12 club "ribelli" dimostrano di fare sul serio: dopo l'annuncio ufficiale e l'uscita dall'Eca, i club membri hanno già trovato, nel colosso finanziario, il loro finanziatore. "Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Undellaeuropea (Esl) è statoall'ufficio marchi spagnolo il 10di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una verifica dell'indirizzo di registrazione, sembrerebbe essere lo stesso Miguel Ángel Galán Castellanos presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), la scuola nazionale allenatori, in pratica la Coverciano spagnola. Intanto è arrivata la conferma che la Jp Morgan finanzierà il progetto della Superleague. I 12 club "ribelli" dimostrano di fare sul serio: dopo l'annuncio ufficiale e l'uscita dall'Eca, i club membri hanno già trovato, nel colosso finanziario, il loro finanziatore. "Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica ...

Advertising

italiaserait : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - zazoomblog : Superlega marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - #Superlega #marchio #depositato - lifestyleblogit : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - - TV7Benevento : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio... - fisco24_info : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio: E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega marchio Superlega, Jp Morgan conferma: "La finanzieremo, pronti 3.5 miliardi" Un marchio della Superlega europea (Esl) depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno Jp Morgan finanzierà il progetto della Superleague. I 12 club "ribelli" dimostrano di fare sul ...

Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richiedente risulta ...

Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio Adnkronos Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio (Adnkronos) - Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richi ...

Superlega, Macron e Johnson: "Minaccia a merito sportivo" e "Dannosa per il calcio" 19 aprile 2021 Emmanuel Macron e Boris Johnson sono contrari alla neonata Super League del calcio europeo, con il presidente francese che anzi plaude alla scelta dei club transalpini di non aver aderi ...

Undellaeuropea (Esl) depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno Jp Morgan finanzierà il progetto della Superleague. I 12 club "ribelli" dimostrano di fare sul ...E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos Undellaeuropea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richiedente risulta ...(Adnkronos) - Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos. Il richi ...19 aprile 2021 Emmanuel Macron e Boris Johnson sono contrari alla neonata Super League del calcio europeo, con il presidente francese che anzi plaude alla scelta dei club transalpini di non aver aderi ...