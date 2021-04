Superlega | Marca rivela | arbitri potranno comunicare con i tifosi in tempo reale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Glidellaparlare con iin. E’ l’indiscrezione lanciata in queste ore dalla stampa spagnola e in particolare da, che spiega come nella nuova competizione europea i direttori di garacon il pubblico presente allo stadio spiegando inle decisioni prese. Se confermata si tratterebbe di una svolta epocale per il calcio, una caratteristica molto simile a quella già presente da anni nel Sei Nazioni di rugby dove glisono microfonati. SportFace.

Anche Liga e Premier League convocano riunioni d'urgenza per affrontare il tema: come riferisce, giovedì si terrà l'assemblea dei club spagnoli senza le squadre che hanno aderito alla( Barcellona , Atletico e Real Madrid ); domani invece la riunione ...... nasce la Super Lega e l'Uefa minaccia sanzioni severe ', titola il taglio alto di, mentre ... Persino l'Inghilterra Non è meno critica la stampa inglese, nonostante l'annessione alladi ...