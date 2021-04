Riaperture | Pregliasco | Ci sarà prezzo | rischio oggettivo

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - "Questa decisione" di procedere con leallentando progressivamente le restrizioni anti-Covid, "sicuramente potrà avere unda pagare e questo è" secondo Fabrizio, virologo dell'università degli Studi di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3. Se il premier Mario Draghi ha parlato di "ragionato", l'esperto spiega che "dal punto di vista della sanità pubblica, dal punto di vista scientifico, ildovrebbe tendere a zero, quindi dovrebbe comprendere in questo momento un lockdown stretto, strettissimo e prolungato", che tuttavia è "impossibile nella pratica", ammette. "Il sistema dei colori ha mitigato la velocità con cui la malattia si è diffusa - sottolinea il direttore sanitario dell'Irccs ...

'Le? Ne ero e ne sono tuttora contento. Non possiamo rimanere chiusi tutta la vita. Ma ... La ripresa dalla scuola completamente in presenza "preoccupa molto" Fabrizio, virologo ...ad_dyn La ripresa dalla scuola completamente in presenza sta preoccupando molto Fabrizio: "Non tanto i piccolini, ma gli adolescenti e la fascia giovanile", ha ricordato, sono "colpiti ...