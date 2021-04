L' ex gieffino Pretelli sbarca dalla D' Urso con il piccolo Leonardo

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'exha portato in studio da Barbara D'il figlio: ecco come ha reagito ile le parole di Ariadna Romero. Pierpaoloporta il figlio a Domenica Live: le parole della ex su Donne Magazine.

Advertising

soloversacexme : RT @GiusCandela: Dalla Venier oggi tra gli altri Ferilli e Ricchi e Poveri, dalla D'Urso l'isolano Akash e il gieffino Pretelli. #domenical… - Giadahsospesap1 : RT @GiusCandela: Dalla Venier oggi tra gli altri Ferilli e Ricchi e Poveri, dalla D'Urso l'isolano Akash e il gieffino Pretelli. #domenical… - franco_sala : RT @GiusCandela: Dalla Venier oggi tra gli altri Ferilli e Ricchi e Poveri, dalla D'Urso l'isolano Akash e il gieffino Pretelli. #domenical… - lorenzo60833262 : RT @GiusCandela: Dalla Venier oggi tra gli altri Ferilli e Ricchi e Poveri, dalla D'Urso l'isolano Akash e il gieffino Pretelli. #domenical… - GiusCandela : Dalla Venier oggi tra gli altri Ferilli e Ricchi e Poveri, dalla D'Urso l'isolano Akash e il gieffino Pretelli. #domenicalive #domenicain -

Ultime Notizie dalla rete : gieffino Pretelli

Un'intervista attesa da tempo, quella dell'ex velino ed exdel Grande Fratello Vip, Pierpaolo. Ospite inatteso è stato suo figlio Leonardo che ha voluto accompagnare il papà in tv. Nonostante il piccolo Leo è stato molto timido davanti alle ...Domenica Live, Pierpaolosi presenta in studio con Leonardo Pierpaoloè stato uno ... al punto che ilha deciso di presentarla all'adorato figlio Leonardo . La coppia vive ...Dopo l'intervista a Domenica Live di Pierpaolo Pretelli in compagnia di suo figlio Leonardo, non sono mancate le critiche ...Ariadna Romero contraria all'ospitata di Pierpaolo Pretelli con il figlio Leonardo a Domenica Live? Ecco cosa ha scritto su Instagram.