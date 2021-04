L’appello di Fratoianni per i sordi: “Servono mascherine adatte per superare disuguaglianze, Figliuolo trovi una soluzione al più presto” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Con la mascherina ormai facciamo tutto: andiamo a lavorare, andiamo a scuola. Eppure c’è chi soffre più di altri per questa situazione: i sordi e chi soffre di ipoacusia“. Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana, chiede, attraverso un video, che il governo risolva la situazione che coinvolge le persone sorde. In particolare, che vengano distribuite mascherine trasparenti, “com’era stato promesso a settembre. A fine marzo il generale Figliuolo ha scritto alle associazioni ma non è cambiato nulla. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “Con la mascherina ormai facciamo tutto: andiamo a lavorare, andiamo a scuola. Eppure c’è chi soffre più di altri per questa situazione: ie chi soffre di ipoacusia“. Nicola, deputato di Sinistra italiana, chiede, attraverso un video, che il governo risolva la situazione che coinvolge le persone sorde. In particolare, che vengano distribuitetrasparenti, “com’era stato promesso a settembre. A fine marzo il generaleha scritto alle associazioni ma non è cambiato nulla. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

