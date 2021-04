In piazza a Roma con i Bauli sono apparsi numerosi artisti | ma dov’erano tutti quando bisognava farsi sentire davvero?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Houston, non abbiamo un problema ma un mare di problemi. Etici, di coerenza e forse mentali. Perché la compagnia di giro dei musicanti rasenta la schizofrenia in tempi di pandemia, chei concerti se li porta via. Dopo 14 mesi il popolo di quelli che sbarcano il lunario come pos, tra karaoke e eventi in minore, non ce la fa più e si trova, si conta coiper dire che non ce la fa più: gli vanno in soccorso gli arrivati, quelli che posamministrare le passate fortune e per 14 mesi non hanno mosso paglia ma adesso fiutano l’occasione e si mettono in prima fila al posto dei moribondi. Una pantomima all’italiana, perché se chi poteva, chi pesava si fossefattoper tempo, forse oggi il settore, come lo chiamano, non sarebbe all’elemosina. La situazione è ...