Il Guardian: «Ma dove si avviano Agnelli e soci? Riescono a malapena a garantirsi un tetto sopra la testa» (Di lunedì 19 aprile 2021) “Come siamo arrivati ??a questo punto? Come sono riusciti i club d’élite a progettare uno scenario in cui un’acquisizione ostile è diventata inevitabile, persino irresistibile. Come ha fatto lo sport più popolare al mondo a cedere così tanto del suo potere, ricchezza e influenza a persone che lo disprezzano?” Se lo chiede in un editoriale, Jonathan Liew, prima firma del Guardian. Anche la linea del Guardian è totalmente ostile alla nuova Superlega. “Questa è un’idea che poteva essere ideata solo da qualcuno che odia davvero il calcio fino alle ossa. Chi odia così tanto il calcio da volerlo potare, sventrare, smembrarlo, dal calcio di base ai Mondiali? Che trova offensiva l’idea stessa di sport agonistico, una malsana distrazione dall’obiettivo principale, che in un certo senso è sempre stato l’obiettivo principale del capitalismo. Incontrollato e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) “Come siamo arrivati ??a questo punto? Come sono riusciti i club d’élite a progettare uno scenario in cui un’acquisizione ostile è diventata inevitabile, persino irresistibile. Come ha fatto lo sport più popolare al mondo a cedere così tanto del suo potere, ricchezza e influenza a persone che lo disprezzano?” Se lo chiede in un editoriale, Jonathan Liew, prima firma del. Anche la linea delè totalmente ostile alla nuova Superlega. “Questa è un’idea che poteva essere ideata solo da qualcuno che odia davvero il calcio fino alle ossa. Chi odia così tanto il calcio da volerlo potare, sventrare, smembrarlo, dal calcio di base ai Mondiali? Che trova offensiva l’idea stessa di sport agonistico, una malsana distrazione dall’obiettivo principale, che in un certo senso è sempre stato l’obiettivo principale del capitalismo. Incontrollato e ...

