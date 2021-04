“Il futuro dell’Europa dipende da come i paesi del Sud useranno i soldi del Recovery Fund” (Di lunedì 19 aprile 2021) A parlare è Luis Garicano, l’economista spagnolo che supervisionerà i piani di rilancio nazionale per conto dell’Europarlamento. “Ma l’Italia deve fare le riforme che servono” Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 19 aprile 2021) A parlare è Luis Garicano, l’economista spagnolo che supervisionerà i piani di rilancio nazionale per contorlamento. “Ma l’Italia deve fare le riforme che servono”

Advertising

EnricoLetta : Un giorno storico. Si apre la possibilità per noi cittadini europei di partecipare al dibattito della Conferenza su… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: ”E’ accessibile da oggi la piattaforma multilingue - simonabonafe : Stanotte è stata raggiunta l'intesa per la storica #ClimateLaw tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Diventa ob… - umbigin : RT @Piero_De_Luca: Una buona notizia per il futuro dell'UE. La Corte Costituzionale tedesca respinge il ricorso contro la ratifica del #Rec… - CaleEuropaEdic : ??A breve la nostra immagine cambierà ?????? ve la presentiamo in anteprima!!! ?? ???? #EuropeDirect @EdicCalabriaeuropa,… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro dell’Europa Futuro dell'Europa, le considerazioni di Francesca Galizia GiovinazzoViva