Il covid fa una vittima a Colle Sannita: dopo sei giorni di ricovero, muore 85enne

Tempo di lettura: < 1 minuto

Colle Sannita (Bn) – Una triste notizia che ha scosso la comunità di Colle Sannita. Il piccolo centro deve fare i conti con un decesso per covid: si tratta di una donna, classe '36, ricoverata da sei giorni nel reparto di pneumologia del San Pio di Benevento, dopo essere risultata positiva al coronavirus. L'annuncio è stato dato direttamente dalla pagina istituzionale del Comune. "Una triste notizia ha colpito la nostra comunità. E' venuto a mancare, nella giornata di ieri, un membro della nostra comunità positivo al contagio da covid-19". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

