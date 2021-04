Francesca Fialdini, un legame speciale: lui è un noto conduttore Rai (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Fialdini e l’amicizia con Alberto Matano. Tra i due c’è grande stima reciproca e si conoscono da tanto tempo. Ogni volta che si rivedono, c’è da divertirsi La domenica pomeriggio di Rai Uno è targata anche Francesca Fialdini. Ogni fine settimana a partire dalle 17.20, subito dopo Mara Venier, va in onda la conduttrice con Leggi su youmovies (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e l’amicizia con Alberto Matano. Tra i due c’è grande stima reciproca e si conoscono da tanto tempo. Ogni volta che si rivedono, c’è da divertirsi La domenica pomeriggio di Rai Uno è targata anche. Ogni fine settimana a partire dalle 17.20, subito dopo Mara Venier, va in onda la conduttrice con

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuova settimana su Rai 2 con “Detto Fatto”: per l’Earth Day 2021 ospiti Francesca Fialdini e Alessandro Cattelan - Maxxeo : Fortuna che Twitter mi è tornato a funzionare giusto in tempo per l’evento Francesca Fialdini with Alberto Matano. - MarcoZuccardi : Roby Facchinetti oggi pomeriggio dopo le 17, è ospite di Francesca Fialdini su Rai1 nella trasmissione: 'Da noi...… - RumiChowd : #RT @rvp: #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad ? Ospiti di Da noi a ruota libera del 4 aprile: da Francesca Fialdini ci… - rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad ? Ospiti di Da noi a ruota libera del 4 aprile: da Francesca Fialdini ci sarà Vitt… -