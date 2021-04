Come richiedere il reddito di cittadinanza 2021: tutto quello che bisogna sapere (Di lunedì 19 aprile 2021) Il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno economico indirizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Destinato a tutti quei nuclei familiari formati da cittadini italiani, europei o extracomunitari in regola con permesso di lungo soggiorno e residenti da almeno dieci anni che si posizionano al di sotto della soglia di povertà, è entrato in vigore nel 2019. Secondo gli ultimi studi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria la platea degli italiani che ne hanno diritto si è notevolmente ampliata. Proprio per questo, negli ultimi mesi, il beneficio ha subito delle modifiche. Vediamo quindi Come richiedere il reddito di cittadinanza 2021. reddito di cittadinanza 2021, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildiè una misura di sostegno economico indirizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Destinato a tutti quei nuclei familiari formati da cittadini italiani, europei o extracomunitari in regola con permesso di lungo soggiorno e residenti da almeno dieci anni che si posizionano al di sotto della soglia di povertà, è entrato in vigore nel 2019. Secondo gli ultimi studi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria la platea degli italiani che ne hanno diritto si è notevolmente ampliata. Proprio per questo, negli ultimi mesi, il beneficio ha subito delle modifiche. Vediamo quindiildidi, ...

