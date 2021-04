Beppe Grillo, Maria Elena Boschi attacca: 'Ti devi semplicemente vergognare' (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Di che cosa si lamenta oggi Beppe Grillo ? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?'. Lo dice Maria Elena ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Di che cosa si lamenta oggi? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?'. Lo dice...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - tsnc65 : RT @Libero_official: Il durissimo intervento della #Boschi contro #Grillo per la difesa del figlio accusato di violenza sessuale: 'Scandalo… - Leone_Lise : RT @StefanoFeltri: Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta giudi… -