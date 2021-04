ATP Belgrado 2021 | Gianluca Mager sorteggiato con Laslo Djere nel tabellone principale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Per, dopo le qualificazioni dell’ATP 250 dipassate da testa di serie numero 1 del seeding cadetto, arriva il momento di misurarsi colE il sorteggio non è stato dei più fortunati con lui. Ad affrontare il sanremese, infatti, ci sarà uno degli uomini meno facili da affrontare degli ultimi mesi su terra rossa, il serbo, che ha recentemente raggiunto la finale all’ATP 250 di Cagliari, uscendo sconfitto contro Lorenzo Sonego. Tra i due c’è un precedente, e risale alla finale del Challenger di Milano 2018, vinta proprio dacon un netto 6-2 6-1. Questo incontro non è conteggiato ufficialmente dal novero dei testa a testa ATP, che perciò li considera alla loro prima volta....

Per Gianluca Mager, dopo le qualificazioni dell'ATP 250 di Belgrado passate da testa di serie numero 1 del seeding cadetto, arriva il momento di misurarsi col tabellone principale E il sorteggio non è stato dei più fortunati con lui. Ad affrontare il sanremese, infatti, ci sarà uno degli uomini meno facili da affrontare degli ultimi mesi su terra rossa, il serbo Laslo Djere. Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Belgrado 2021, in riferimento alla giornata di martedì 20 aprile. Gianluca Mager sarà protagonista in Serbia e affronterà Laslo Djere, testa di serie.