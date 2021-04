ATP Barcellona: avanza Gaio, out Caruso. In Serbia vola Cecchinato (Di lunedì 19 aprile 2021) Pomeriggio abbastanza positivo, quello odierno, per il tennis azzurro. Federico Gaio, infatti, prosegue la sua avventura nel torneo ATP 500 di Barcellona. Male, invece, Salvatore Caruso, l’altro italiano impegnato quest’oggi in terra spagnola. Per fortuna, a portare in positivo il bilancio (per il momento), ci ha pensato Marco Cecchinato, grazie al suo ottimo esordio nel torneo ATP 250 di Belgrado. Sempre in Serbia, è in programma in serata l’esordio di Stefano Travaglia. ATP Barcellona: Federico Gaio c’è Bravissimo Federico Gaio. Il faentino, battendo il francese Benoit Paire con lo score di 7-5 6-3 dopo 1h e 16 minuti di match, accede al secondo turno dell’ ATP 500 di Barcellona. Ricordiamo che l’azzurro, nella giornata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Pomeriggio abbastanza positivo, quello odierno, per il tennis azzurro. Federico, infatti, prosegue la sua avventura nel torneo ATP 500 di. Male, invece, Salvatore, l’altro italiano impegnato quest’oggi in terra spagnola. Per fortuna, a portare in positivo il bilancio (per il momento), ci ha pensato Marco, grazie al suo ottimo esordio nel torneo ATP 250 di Belgrado. Sempre in, è in programma in serata l’esordio di Stefano Travaglia. ATP: Federicoc’è Bravissimo Federico. Il faentino, battendo il francese Benoit Paire con lo score di 7-5 6-3 dopo 1h e 16 minuti di match, accede al secondo turno dell’ ATP 500 di. Ricordiamo che l’azzurro, nella giornata di ...

Advertising

SkySport : 3 gli italiani in tabellone: Sinner, Fognini e Musetti Tutte le giornate di gara in diretta su Sky Sport Uno Si ini… - Eurosport_IT : Niente da fare per Caruso, out al primo turno contro Norrie ??????? #EurosportTENNIS | #ATPBarcelona - sportface2016 : Come e quando seguire la sfida tra #Gaio e #Rublev - sportface2016 : #AtpBarcelona, #Gaio batte #Paire e sfiderà #Rublev al secondo turno - Nicco_D612 : RT @lorenzofares: Vincere vs Benoit Paire ???? appare scontato, ma per il calcolo delle probabilità prima o poi qualcuno ci perderà Non un o… -