Amendola avverte i partiti: il Recovery Plan non è il «libro dei sogni da colorare» (Di lunedì 19 aprile 2021) «L’Italia consegnerà il piano per il Recovery senza ritardi», ora però è essenziale che i vari ministeri sgombrino il campo dai «progetti aggiuntivi utopistici e presentino investimenti puntuali e riforme mirate». Lo dice il sottosegretario agli Affari Europei, Enzo Amendola, alla Stampa, a pochi giorni dalla consegna del documento a Bruxelles, prevista entro il 30 aprile. Prima, il 26 e 27 aprile, il premier Mario Draghi riferirà al Parlamento. Nei giorni scorsi, si era detto che l’Italia rischierebbe di non rispettare la deadline perché Bruxelles non gradirebbe le bozze viste finora. Ma Amendola smentisce: «Allarmismo infondato. Presenteremo il nostro piano entro fine aprile ed è bene ricordare che il confronto con la task force della Commissione va avanti non da ieri, ma dal 15 ottobre. Le sei missioni e le componenti del piano sono ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) «L’Italia consegnerà il piano per ilsenza ritardi», ora però è essenziale che i vari ministeri sgombrino il campo dai «progetti aggiuntivi utopistici e presentino investimenti puntuali e riforme mirate». Lo dice il sottosegretario agli Affari Europei, Enzo, alla Stampa, a pochi giorni dalla consegna del documento a Bruxelles, prevista entro il 30 aprile. Prima, il 26 e 27 aprile, il premier Mario Draghi riferirà al Parlamento. Nei giorni scorsi, si era detto che l’Italia rischierebbe di non rispettare la deadline perché Bruxelles non gradirebbe le bozze viste finora. Masmentisce: «Allarmismo infondato. Presenteremo il nostro piano entro fine aprile ed è bene ricordare che il confronto con la task force della Commissione va avanti non da ieri, ma dal 15 ottobre. Le sei missioni e le componenti del piano sono ...

Lucio Magri e il sentimento sociale Giorgio Amendola, che in quel movimento è a Milano, lo chiama al Partito per questa sua indole. Ma ... Magri già sente quello che dagli Usa e dal cuore del capitalismo sta arrivando, e avverte la forza ...

